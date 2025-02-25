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США могут исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз»

FT: администрация Трампа предложила исключить Канаду из альянса «Пять глаз»
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Depositphotos

Администрация президента США рассматривает возможность исключения Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз» (FVEY). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

С таким предложением выступил старший советник американского президента по торговле Питер Наварро. По данным издания, Вашингтон рассматривает выход Канады из альянса как рычаг влияния. Однако реакция главы США на идею остается неизвестной — вопрос пока обсуждается на уровне чиновников.

Альянс «Пять глаз», созданный в 1946 году, объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его участники обмениваются секретными данными в сферах кибербезопасности и контртерроризма. Если Канада покинет альянс, это станет первым изменением в его составе за всю историю.

25 февраля США потребовали возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать Канаду с американским штатом Небраска.

Ранее Илон Маск назвал Канаду «ненастоящей страной».

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