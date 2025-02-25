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Маск назвал Канаду «ненастоящей страной»

Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства
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Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, работающий в администрации президента США, назвал Канаду «ненастоящей страной». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Канада – ненастоящая страна», – написал Маск.

Так миллиардер отреагировал на новость о том, что в Канаде массово подписали петицию с просьбой лишить его местного гражданства, поскольку он действовал во вред интересам страны, вмешивался в выборы, а также стал членом иностранного правительства, которое «стремится подорвать» суверенитет, имея в виду Соединенные Штаты.

До этого Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский больше не занимает пост президента Украины. Он также подчеркивал, что Зеленский осознает, что потерпит поражение с разгромным счетом на президентских выборах на Украине, поэтому и не хочет их проводить. Бизнесмен предложил «главе киевского режима» все же провести выборы и опровергнуть его слова. Однако миллиардер уверен, что Зеленский этого не сделает.

Ранее премьер Канады анонсировал передачу Украине крупного пакета военной помощи.

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