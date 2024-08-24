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Зеленский пообещал россиянам горя

Зеленский пригрозил россиянам горем в обращении в День независимости Украины

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Видеообращение было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Издание «Страна» обратило внимание, что в тот момент политик находился в Сумской области, в районе реки Псел. По данным издания, оттуда началось нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

В обращении Зеленский озвучил угрозы в адрес России, кроме того, политик оскорбил президента РФ Владимира Путина. В своей речи украинский президент несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которая вдохновляет весь мир».

Среди прочего украинский лидер отверг наличие каких-либо «красных линий» в отношении действий Киева. Также Зеленский пообещал, что россияне «получат горя». При этом пострадавшую от атак ВСУ Курскую область Зеленский сравнил с «болотами».

До этого сообщалось, что Зеленский посетил приграничный район Сумской области, со стороны которой идет атака на села в Курской области. Там он провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой областной военной администрации.

Ранее был нанесен удар по бункеру, где Зеленский проводил совещание.

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Атаки на Курскую область
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