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Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет главной звездой MSNBC

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Псаки будет вести шоу в прайм-тайм на MSNBC
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Leah Millis/Reuters

Кабельный телеканал MSNBC объявил о масштабных перестановках в своих программах. Об этом сообщает The Independent и другие мировые СМИ.

Утверждается, что в центре внимания на MSNBC окажется бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки — телеканал освободил для нее место в часовой программе, которая выходит в прайм-тайм (21:00 по нью-йоркскому времени) со вторника по пятницу. Ее прежний ведущий, Алекс Вагнер, покинет телеканал.

В марте 2023 года Псаки стала ведущей программы Inside with Jen Psaki на MSNBC, которая выходила по воскресеньям, а с сентября 2024 года — еще и по понедельникам. Программа, в которой ведущая обсуждает с экспертами и журналистами самые актуальные события недели, пользуется популярностью у зрителей, в связи с чем руководство канала задумывалось о расширении программы.

В начале февраля Псаки заявила, что администрация действующего президента США произвела захват власти в стране, который, по ее словам, «будет продолжаться беспрепятственно», если не будут предприняты усилия по его сдерживанию.

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