Спонсоры демократов в США больше не хотят вкладывать деньги в партию

Спонсоры Демократической партии Соединенных Штатов злятся из-за результатов выборов президента страны в прошлом году и с тех пор выражают недовольство курсом этой политической силы. Об этом сообщает газета The Hill.

«Они хотят, чтобы мы тратили деньги, и на что? Многим из нас ясно, что партия так и не усвоила урок 2016 года. Они работали по той же схеме и с теми же неэффективными стратегиями» — пожаловался изданию один из спонсоров.

Газета уточняет, что во многом разочарование спонсоров связано с избирательной кампанией 2024 года. Кроме того, существует общая неопределенность относительно того, в каком направлении необходимо двигаться партии, чтобы начать побеждать. По словам одного из политтехнологов, тесно сотрудничающего с Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), спонсоры с меньшей вероятностью будут вкладываться в партию, если они не знают, какого плана она придерживается.

«Я слышу от членов НКДП, что они не очень верят в то, что мы сейчас делаем. Они не верят, что мы можем противостоять Дональду Трампу, так зачем терять доллары?» — указал он.

Некоторые эксперты, по данным газеты, рекомендуют демократам меньше полагаться на крупных доноров и больше на мелкие пожертвования, чтобы завоевать доверие избирателей.

До этого британские ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что за минувшие три десятилетия в демократических странахупало доверие к парламентам, правительствам и политическим партиям.

Ранее ученые заявили об упадке демократии в рекордном количестве экономически развитых стран.