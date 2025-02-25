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Туск получил травму ноги, катаясь на лыжах, и передвигается на костылях и в ортезе

Премьер Польши Туск получил травму ноги, когда катался с внучками на лыжах
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск получил травму левой ноги, когда катался на лыжах с внучками в выходные. Об этом он рассказал в видеообращении в социальной сети X.

На видеозаписи виден ортез на левой ноге политика. Кроме того, он стоит, опираясь на костыли.

«Два дня с внучками на лыжах. Я должен был их учить кататься. Внучки сказали мне на склоне: «Покажи, дедушка, как ты катаешься». Вот я и показал»‎, — пошутил Туск.

Он добавил, что еще несколько дней будет передвигаться в ортезе и на костылях. Больничный Туск брать не будет. Польский премьер также посоветовал делать разминку и проверять лыжи перед катанием.

Накануне композитор и продюсер Игорь Матвиенко признался, что вышел на сцену со сломанными ребрами. Матвиенко сломал два ребра, когда упал со сноуборда на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Он долгое время не знал о своей травме, поэтому не думал отменять свои выступления. Артист вышел на сцену с переломами во время премьеры оперы «Князь Владимир», не подозревая об этом. Позже он обратился в больницу, где ему сообщили о травмах.

По словам Матвиенко, ему пришлось отказаться от экстремальных видов спорта и пересесть на лыжи. Помимо этого, композитор занимается теннисом и хочет осваивать что-то новое.

Ранее актер сериала «Аутсорс» столкнулся со странной болезнью.

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