США объяснили, почему не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине

Принятие резолюции в ООН, враждебной по отношению к одной из сторон конфликта, не способствует мирному урегулированию на Украине. Об этом в беседе с Breitbart News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы не сочли, что (решению по Украине — прим. ред.) способствует принятие в ООН чего-либо враждебного по отношению к любой из сторон (продолжающегося конфликта — прим. ред.)», — отметил он.

24 февраля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию по Украине.

Резолюцию поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие.

25 февраля сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по российско-украинскому конфликту. За документ, написанный в нейтральном ключе, проголосовали 10 членов Совета Безопасности, в том числе Российская Федерация, Соединенные Штаты и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования.

Ранее Небензя оценил американский проект нейтральной резолюции по Украине.