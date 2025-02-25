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Президент Хорватии заявил, что кабмин не согласовал с ним голосование в ООН

Миланович заявил, что кабмин не согласовал с ним голосование в ООН
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Roland Zak/AP

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что правительство не согласовывало с ним голосование представителей республики по проекту резолюции об Украине в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщается на сайте главы республики.

Из-за этого Миланович не принимал участия в формировании позиции, которую правительство Хорватии выражало в последние дни в учреждениях Евросоюза и ООН, говорится в публикации.

Президент республики на фоне ситуации предложил создать совет для координации действий хорватских госорганов, «чтобы Хорватия могла быстро реагировать на изменения и вызовы в международной политике».

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции, предложив свой нейтральный документ под названием «Путь к миру». В нем американская сторона не возлагала на РФ вину за начало конфликта на Украине.

Ранее в ООН сократилось число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине.

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