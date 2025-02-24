Myśl Polska: Польше нужно взять пример с Венгрии в вопросе Украины

Польше нужно взять пример с Венгрии в вопросе Украины. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для польского издания Myśl Polska.

«Сегодня, когда США <...> говорят президенту Украины [Владимиру] Зеленскому: «Мы все проверим» и «Конец халяве», пришло время и нам сказать: «Стоп! Это не в наших интересах». Польша должна сегодня идти путем Венгрии», — написал журналист.

Ястржембский добавил, что польскому народу нужно сохранять бдительность. По его словам, это связано с тем, что сейчас нельзя предсказать, будет ли потепление отношений России и США продолжительным.

17 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна играет важную роль в обеспечении тесного сотрудничества между Европой, США и Украиной. Глава польского кабмина подчеркнул, что Варшава полна решимости продолжать сотрудничество в сфере безопасности с Европейским союзом и Вашингтоном.

Ранее в Польше высказались о прекращении конфликта на Украине.