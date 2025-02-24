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Госдума рассмотрит законопроект о повышении качества медобразования

Володин: ГД 25 февраля рассмотрит проект о повышении качества медобразования
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Depositphotos

Депутаты Госдумы 25 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект о повышении качества медицинского образования, в рамках которого предлагается ограничить дистанционную форму обучения в этой сфере. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

Проект нормативного акта предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации».

По словам Володина, качество медпомощи напрямую зависит от уровня подготовки специалистов в сфере здравоохранения. Спикер Госдумы назвал недопустимой ситуацию, когда врач или фармацевт обучается и проходит курсы повышения квалификации лишь в режиме онлайн без практической подготовки. Это создает риски для пациента, отметил он.

Володин подчеркнул, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, обладающих научной и клинической базой.

До этого Володин сообщил, что каждый год около одного миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации. Такие услуги предоставляют частные фирмы, а во многих — курсы проводятся дистанционно. От такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане, поскольку качество оказания медпомощи снижается, подчеркнул Володин.

В связи с этим депутаты обсуждают возможность изменения подходов к составлению учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных организаций, добавил он. Получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий, считает спикер.

Ранее депутат рассказал о готовящихся законах в здравоохранении в 2025 году.

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