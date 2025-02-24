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В Канаде раскрыли детали мирного плана США по Украине

Globe and Mail: план США включает признание контроля РФ над новыми регионами
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

План США по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя признание контроля России над новыми регионами. Об этом сообщает канадская газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

«Предложение США предоставит Москве контроль над некоторыми из уже завоеванных земель и уступит миллиарды долларов украинских природных ресурсов Соединенным Штатам», — говорится в материале.

Авторы добавили, что премьер-министр Канады раскритиковал данную инициативу. Глава канадского кабмина передал свою точку зрения администрации Белого дома, однако американская сторона не стала соглашаться с возражениями.

До этого вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке. По данным агентства Reuters, украинская сторона предложила подписать соглашение во время переговоров лидеров двух стран.

Ранее спецпосланник президента США навал причины конфликта на Украине.

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