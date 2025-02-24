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Германию предупредили о «самоликвидации» после победы Мерца на выборах

Сенатор Пушков: новый канцлер Германии Мерц хочет самоликвидации страны
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Global Look Press

Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет проводить дальнейшую политику на самоликвидацию Германии на фоне продолжающегося политического раскола страны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что практически вся восточная Германия проголосовала за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). При этом западная Германия в основном голосовала за Мерца, который и одержал победу на выборах.

«Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться», — подчеркнул он.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину.

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