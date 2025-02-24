Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ пока не понимают, что представляет собой мирный плана Трампа по Украине

Рябков: понимание плана Трампа по Украине после переговоров не появилось
close
Kent Nishimura/Reuters

Российская сторона после переговоров в Эр-Рияде все еще не понимает, что представляет собой мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — сказал Рябков.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования является путем к возобновлению боевых действий с еще более тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений.

Он добавил, что необходим поиск долгосрочного решения, которое должно включать элемент преодоления первопричин конфликта.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между странами в данный момент таковы, что недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее спецпосланник Трампа сообщил о «замечательной дискуссии» с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами