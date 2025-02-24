В РФ пока не понимают, что представляет собой мирный плана Трампа по Украине

Рябков: понимание плана Трампа по Украине после переговоров не появилось

Российская сторона после переговоров в Эр-Рияде все еще не понимает, что представляет собой мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — сказал Рябков.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования является путем к возобновлению боевых действий с еще более тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений.

Он добавил, что необходим поиск долгосрочного решения, которое должно включать элемент преодоления первопричин конфликта.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения между странами в данный момент таковы, что недостаточно встречи за чашкой кофе.

Ранее спецпосланник Трампа сообщил о «замечательной дискуссии» с Путиным.