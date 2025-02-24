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СМИ узнали о важном требовании Макрона к Трампу по Украине

Politico: Макрон хочет предложить Трампу отправку военных сил Европы на Украину
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом в США планирует предложить Вашингтону развертывание военных сил стран ЕС и Британии на Украине в качестве условия начала переговоров по урегулированию украинского кризиса с Россией. Об этом пишет американская газета Politico.

«Это (предложение Парижа. – прим. ред.) включает в себя участие около 30 000 европейских военнослужащих, при этом ведущую роль здесь играют Великобритания и Франция», — приводит издание слова неназванного чиновника ЕС.

Отмечается, что Макрон может предложить сделать вопрос о миротворцах условием начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

До этого эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора заявлял, что Трамп не станет слушать Макрона по Украине из-за разных позиций Вашингтона и Парижа относительно украинского кризиса.

На фоне различных взглядов США и Франции на целый ряд внешнеполитических вопросов могут возникнуть серьезные разногласия между Трампом и Макроном, добавил Сиора.

Ранее Путин охарактеризовал текущие отношения России и США.

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Переговоры о мире на Украине
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