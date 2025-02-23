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Премьер Британии прокомментировал необходимость участия Киева в переговорах

Стармер: переговоры по урегулированию на Украине нельзя вести без Киева
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Alastair Grant/AP

Премьер Великобритании Кир Стармер в воскресенье заявил о необходимости участия Киева в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что украинский народ должен иметь безопасное будущее в долгосрочной перспективе, поэтому дискуссии об Украине не могут проходить без ее участия.

Стармер добавил, что Лондон должен быть готов сыграть свою роль, когда будет достигнуто мирное соглашение, и если Украине потребуются военные силы.

Премьер подчеркнул, что Великобритания также должна быть готова изменить свою экономику при помощи новой промышленной политики, а также выступить в защиту Украины и Европы, но в первую очередь — в защиту собственной безопасности.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее Россия отказалась от посредничества Швейцарии по конфликту на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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