Организация Североатлантического договора (НАТО) превращается в инструмент сдерживания самих Соединенных Штатов на фоне растущих противоречий между европейскими элитами и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры, лишившись прежней поддержки со стороны США, пытаются сохранить влияние, сделав ставку на продолжение конфликта на Украине.

«Они используют Зеленского, чтобы сорвать возможную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом альянс, изначально созданный под американским контролем, теперь ограничивает саму Америку, отказавшуюся от либеральной повестки», — подчеркнул Яковенко.

Эксперт также отметил, что консервативный поворот в политике США ведет к жесткому пересмотру международной стратегии. Однако европейские политики, игнорируя эти изменения, рискуют оказаться в полной зависимости от решений Вашингтона.

«Идти против геополитического мейнстрима — значит добровольно попадать под диктат американской повестки», — заключил он.

21 февраля издание The Hill писало, что страны Европы окажутся в уязвимом положении, если США все-таки примут решение выйти из НАТО. По мнению авторов, у ЕС недостаточно сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить Североатлантический альянс.

Ранее в США указали, что Трамп за «считанные дни» перевернул отношение к Украине.