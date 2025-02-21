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Раскрыта судьба Европы в случае выхода США из НАТО

The Hill: Европе грозит эпоха нестабильности в случае выхода США из НАТО
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Olivier Matthys/AP

Страны Европы окажутся в уязвимом положении, если США все-таки примут решение выйти из НАТО. Как пишет The Hill, у ЕС недостаточно сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить Североатлантический альянс.

«Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны, в то время как восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, пострадают больше всего, так как по-прежнему считают Штаты, а не Евросоюз, своим главным гарантом безопасности», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что выход США из НАТО только усугубит эти проблемы. В результате чего Европа может столкнуться с собственной стратегической уязвимостью. В The Hill отметили, что Евросоюз после развала НАТО превратится из единого сплоченного блока в континент конкурирующих стран. Это поставит европейские страны в шаткое положение в эпоху глобальной нестабильности.

О том, что Соединенным Штатам надо покинуть НАТО, высказался член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси еще весной 2024 года. Так он отреагировал на сообщения о том, что Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Масси предложил вывести из-под действия соглашения остальные 49 штатов.

Ранее стало известно, вступит ли Украина в НАТО в рамках мирной сделки.

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