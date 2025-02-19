Маск рассмотрит идею выплаты американским семьям «дивидендов DOGE»

Маск изучает идею о выплате семьям в США по $5 тысяч в качестве дивидендов DOGE

Предприниматель, глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск рассмотрит идею, в рамках которой американские семьи смогут получать $5 тысяч в качестве «дивидендов DOGE». Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я уточню это у президента [США Дональда Трампа]», — написал Маск.

С инициативой выплаты «дивидендов DOGE» выступил генеральный директор инвестиционной компании Azoria и внешний советник DOGE Джеймс Фишбек. По его словам, американским налогоплательщикам можно выплатить компенсацию налогов после планируемого окончания работы департамента в июле 2026 года.

Предложение предусматривает, что 20% от целевой экономии в 2 триллиона долларов DOGE должно быть возвращено налогоплательщикам. Выплаты смогут получить примерно 79 миллионов семей.

В начале февраля телекомпания NBC News сообщила, что Маск и его команда, некоторые из которых не имеют соответствующего опыта работы в системе государственного управления, воспринимают правительство как частную компанию. По мнению предпринимателя, его можно и нужно сократить и модернизировать.

Ранее Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы.