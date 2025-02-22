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Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины

Маск: Зеленский был уволен с поста президента
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David Swanson/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский больше не занимает пост президента Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал бизнесмен.

Накануне Маск заявил, что Зеленский осознает, что потерпит поражение с разгромным счетом на президентских выборах на Украине.

«Народ Украины презирает Зеленского, поэтому он отказался от проведения выборов президента. Я бросаю вызов главе киевского режима провести выборы и опровергнуть это, но он этого не сделает», — написал Маск, добавив, что Зеленский захватил контроль над всеми украинскими СМИ.

До этого Маск призвал Зеленского провести выборы на Украине, чтобы доказать, что он не диктатор.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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