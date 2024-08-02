Словакия начала борьбу с нелегальной миграцией с Украины

Акция по борьбе с нелегальной миграцией началась на границе с Украиной. Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в рамках акции усилят патрулирование и мониторинг границы. Для этого дополнительно привлекли порядка 400 правоохранителей и 200 единиц техники.

«Увеличилось число попыток нелегально пересечь границу », — сказал Шутай-Эшток.

Он обратил внимание, что одновременно с потоком мигрантов растет и число контрабандистов, которые пытаются провезти в Словакию наркотики и оружие. По словам главы ведомства, акция также связана с повышенной активностью преступных групп, которые помогают нелегалам. Министр напомнил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно быть законным.

В середине июля стало известно, что Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией. Эта миссия стартовала с 1 августа, с началом операции «Безопасное Подлясье».

Ранее Словакия пригрозила Украине ответом из-за ситуации с нефтью.