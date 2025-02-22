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В «АдГ» оценили отношение властей Германии к компромиссу по Украине

Депутат АдГ Брага: власти Германии не желают компромисса по Украине
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IMAGO/Jacob Schröter/Global Look Press

Власти Германии не проявляют желания к достижению компромисса по вопросу Украины, несмотря на необходимость разрешения кризиса. Об этом заявил депутат и координатор фракции «Альтернатива для Германии» («АдГ») Торбен Брага, его слова приводит РИА Новости.

По словам Браги, Украина значительно меньше и слабее России, поэтому ей обязательно потребуется поддержка со стороны европейских стран и США, включая военную помощь, без которой Киев рискует потерпеть поражение в ходе специальной операции.

«Это означает, что нужно находить возможности для мирного урегулирования, для мирного решения. А для этого, конечно, требуется способность к компромиссу. Но я не наблюдаю ее ни у одной стороны этого конфликта на нашей стороне, относительно линии Одер-Нейсе», — отметил политик, добавив, что Берлин и другие представители западноевропейских стран мало заинтересованы в поиске компромиссных решений в текущей ситуации.

Накануне председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт выразил уверенность, что мир на Украине должны обеспечивать украинские войска, в связи с чем идея отправки европейских миротворческих сил «совершенно иллюзорна».

Ранее в Германии раскрыли сумму, потраченную на Украину.

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Переговоры о мире на Украине
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