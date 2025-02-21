Мир на Украине должны обеспечивать украинские войска, в связи с чем идея отправки европейских миротворческих сил «совершенно иллюзорна». Об этом заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт в эфире телеканала ZDF.

Депутат отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) насчитывают более 800 тысяч человек. На этом фоне Запад мог бы продолжить поставлять стране оружие, добавил председатель земельной группы ХСС.

«Что мы можем сделать, так это привести их в состояние, которое позволит обеспечивать сохранение мира», — сказал Добриндт.

Накануне глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что западные войска не смогут обеспечить мир на Украине. Министр отметил, что присутствие военных НАТО может спровоцировать прямой конфликт альянса с Москвой, а это, в свою очередь, может повлечь применение статьи 5 устава блока.

Ранее президент Латвии назвал два условия для отправки войск на Украину.