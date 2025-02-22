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В США раскритиковали траты Байдена на Украину

Сенатор Пол: в США при Байдене потратили миллионы на лидеров мнений на Украине
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Al Drago/Pool via Reuters

Соединенные Штаты при бывшем лидере Джо Байдене оплачивали миллионы долларов на «лидеров мнений» на Украине. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол, передает Telegram-канал «Политика страны».

«На Украине было потрачено $4,8 миллиона на привлечение лидеров мнений в социальных сетях», — заявил он.

По словам Пола, он был против подобных решений и не голосовал за их принятие, однако те члены сената, которые поддержали инициативу, потратили сотни тысяч долларов, отправив украинских дизайнеров на модный показ в Париж. Он подчеркнул, что аналогичная поддержка Украины продолжается.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее спонсирование Украины, находящейся в конфликте с Россией, было бы неправильным.

По его словам, финансирование показало низкую эффективность и оно порождает «отвратительную коррупциогенную атмосферу». Представитель Кремля также подчеркнул, что у России вызывает обеспокоенность продвижение военной инфраструктуры НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем.

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