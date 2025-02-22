Сенатор Пол: в США при Байдене потратили миллионы на лидеров мнений на Украине

Соединенные Штаты при бывшем лидере Джо Байдене оплачивали миллионы долларов на «лидеров мнений» на Украине. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол, передает Telegram-канал «Политика страны».

«На Украине было потрачено $4,8 миллиона на привлечение лидеров мнений в социальных сетях», — заявил он.

По словам Пола, он был против подобных решений и не голосовал за их принятие, однако те члены сената, которые поддержали инициативу, потратили сотни тысяч долларов, отправив украинских дизайнеров на модный показ в Париж. Он подчеркнул, что аналогичная поддержка Украины продолжается.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее спонсирование Украины, находящейся в конфликте с Россией, было бы неправильным.

По его словам, финансирование показало низкую эффективность и оно порождает «отвратительную коррупциогенную атмосферу». Представитель Кремля также подчеркнул, что у России вызывает обеспокоенность продвижение военной инфраструктуры НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем.