Соединенные Штаты при бывшем лидере Джо Байдене оплачивали миллионы долларов на «лидеров мнений» на Украине. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол, передает Telegram-канал «Политика страны».
«На Украине было потрачено $4,8 миллиона на привлечение лидеров мнений в социальных сетях», — заявил он.
По словам Пола, он был против подобных решений и не голосовал за их принятие, однако те члены сената, которые поддержали инициативу, потратили сотни тысяч долларов, отправив украинских дизайнеров на модный показ в Париж. Он подчеркнул, что аналогичная поддержка Украины продолжается.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее спонсирование Украины, находящейся в конфликте с Россией, было бы неправильным.
По его словам, финансирование показало низкую эффективность и оно порождает «отвратительную коррупциогенную атмосферу». Представитель Кремля также подчеркнул, что у России вызывает обеспокоенность продвижение военной инфраструктуры НАТО.
Ранее Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем.