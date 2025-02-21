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В Кремле посчитали неправильным дальнейшее спонсирование Украины

Песков заявил, что дальнейшее спонсирование войны против РФ было бы неправильным
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дальнейшее спонсирование Украины, находящейся в конфликте с Россией, было бы неправильным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем более что эффективность этого спонсирования, как сейчас признано, весьма низкая и скорее порождает отвратительную коррупциогенную атмосферу», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что у России вызывает обеспокоенность продвижение военной инфраструктуры НАТО.

Глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко 20 февраля заявил, что поставки американского оружия на Украину остановились. По его словам, украинское руководство ждет возможности хотя бы за деньги получать оружие из США.

Накануне газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если Москва начнет делать шаги, предпочтительные для Вашингтона.

Ранее Лукашенко заявил, что США могут столкнуть Россию с Китаем.

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