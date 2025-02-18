В Сербии высказались об американских санкциях против нефтяной индустрии страны

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что США санкциями против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому») хотят внести разлад в сербско-российские отношения. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, данные санкции преследуют две цели — «подорвать развитие сербской экономики и стабильность сербского общества, а также внести разлад в отношения между Сербией и Россией». При этом он не стал комментировать вопрос, как РФ и Сербия будут отвечать на данные действия.

До этого Джурич осудил использование санкций как механизма воздействия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пыталась надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал разницу между Россией и Западом.