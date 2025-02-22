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Захарова ответила Бербок, призвавшей усилить давление на США

Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать Германия на США
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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости «усилить давление на США». В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, как «оккупируемая» ФРГ может влиять на Вашингтон.

Захарова напомнила, что в конституции ФРГ до сих пор упоминаются «оккупационные власти», а на территории страны дислоцировано 30 тыс. американских военных. «Какое давление может оказывать Берлин, если даже ядерное оружие США в Германии не контролируется немцами?» — добавила она.

Дипломат связала проблемы немецкого бизнеса с подрывом «Северных потоков», который, по ее словам, организовала администрация Байдена. «Первый «слом эпох» лишил немцев благополучия. Страшно представить, что будет после второго», — отметила Захарова.

Обыграв термин Zeitenwende («поворот времени»), представитель МИД РФ предположила, что министр имела в виду «разворот на 360 градусов» — намек на ее прошлую оговорку.

Захарова выразила сожаление о судьбе «восточных немцев», отметив, что среди них «много умных патриотов, понимающих истинные интересы народа».

21 февраля в предвыборном выступлении в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.

Бербок упомянула в этой связи политику Zeitenwende, инициированную Германией после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнув недопустимость колебаний и промедлений в поддержке Украины.

Ранее Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Бундестаг.

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