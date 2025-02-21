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Кандидат в президенты Польши заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Польши Навроцкий: я готов к переговорам с Путиным
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от находящейся в оппозиции консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий готов к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в беседе с порталом Wirtualna Polska.

«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал Навроцкий.

Он добавил, что в переговорах с Москвой должен участвовать Киев, пусть он и «неприлично» и не по-партнерски ведет себя по отношению к Варшаве. Кроме того, кандидат в президенты считает, что Евросоюз «слаб и погряз в хаосе», и именно поэтому не участвует в диалоге с Россией.

21 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюзу необходимо перестать вести разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Он перечислил три способа улучшения позиции Евросоюза, в том числе за счет оказания помощи Киеву за счет замороженных в Европе российских активов.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли ожидать промежуточных контактов до встречи российского и американского президентов.

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