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В Кремле не слышали о тайных переговорах по Украине в Швейцарии

Песков заявил, что в Кремле не знают о тайных встречах переговорщиков из РФ и США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Кремле не знают, были ли какие-то тайные переговоры представителей США и России в Швейцарии по конфликту на Украине, заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

До этого Reuters со ссылкой на источник сообщил, что представители от Соединенных Штатов Америки и России тайно встречались в Швейцарии в последние несколько месяцев для неофициальных переговоров по Украине. Якобы как минимум одна такая встреча прошла в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

По словам двух источников издания, переговорщики не являются госслужащими, имеют опыт работы в сфере дипломатии и безопасности, но неясно, были ли они направлены своими правительствами.

Официальные переговоры представителей США и РФ прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. От России участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. На встрече обсуждалась подготовка возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее госсекретарь США оценил перспективы встречи Путина и Трампа.

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