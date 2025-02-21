Европу призвали взять на себя ответственность за безопасность Украины

Великобритании и Евросоюзу, скорее всего, придется предоставить собственные гарантии безопасности Украине в случае мирного соглашения с РФ независимо от подхода США. Таким мнением поделился бывший начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер в интервью телерадиокорпорации Би-би-си (BBC).

Генерал считает, что Великобритании и странам ЕС необходимо «активизировать действия», чтобы гарантировать суверенитет Украины, «если американцы не готовы это сделать». По мнению Картера, Лондон и Брюссель должны заявить о своей позиции.

В то же время экс-начштаба обороны добавил, что возможные гарантии Британии не подкреплены потенциалом Вооруженных сил (ВС). Он назвал страну уязвимой и подчеркнул, что в случае, если бы пришлось защищать некоторые районы Лондона, ВС могли бы разместить «авианосец, но не более того».

До этого стало известно, что в ЕС начали составлять список гарантий безопасности для Украины. Речь идет о предоставлении Украине войск и вооружения и всего того, что «могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения».

Ранее в Британии указали на слабое место своей системы ПВО.