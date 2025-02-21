На Украине впервые отменили введенные Зеленским санкции

Верховный суд Украины впервые отменил введенные президентом страны Владимиром Зеленским персональные санкции, признав их незаконными. Об этом сообщает местный телеканал «Эспресо».

Отмечается, что решение может быть оспорено в апелляции.

По данным канала, санкции были введены в отношении гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея. Местные СМИ утверждают, что он был членом совета директоров «Сетелем банка» (дочернего предприятия крупного российского банка и французской банковской группы BNP).

Дюрей сумел доказать, что к моменту введения в отношении него санкций он уже несколько лет не занимал указанную должность.

Санкции против француза были введены 19 февраля 2023 года сроком на десять лет. Они включали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения всех финансовых обязательств и запрет въезда на территорию республики.

13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против экс-президента Украины Петра Порошенко. Также санкции введены против экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список рестрикций внесены предприниматель Константин Жеваго и бывший совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее Порошенко оценил введенные Зеленским санкции: «кофе на заправке не могу купить».