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Премьер Польши раскрыл последствия капитуляции Украины

Премьер Польши Туск: капитуляция Украины будет означать капитуляцию Запада
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «вынужденная капитуляция» Украины будет также означать и поражение всего Запада с вытекающими последствиями. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что не понимает этого», — написал Туск.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны ЕС создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО — хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается.

При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.

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