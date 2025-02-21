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Совбез России заявил об угрозе портовой инфраструктуре страны

Замгенсека СБ заявил об усилении угроз портовой инфраструктуре со стороны НАТО
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Михаил Голенков/РИА Новости

Угрозы российской портовой инфраструктуре со стороны НАТО усилились. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в аппарате СБ рассмотрели вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре РФ и меры по их нейтрализации.

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов.

По его словам, в НАТО считают боевые действия на морском дне новым видом противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

Молчанов уверен, что альянс в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы и железнодорожные переправы для доставки топлива.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.

Ранее в Совбезе РФ отказались оценивать отставку премьера Сербии Вучевича.

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