Совбез России заявил об угрозе портовой инфраструктуре страны

Замгенсека СБ заявил об усилении угроз портовой инфраструктуре со стороны НАТО

Угрозы российской портовой инфраструктуре со стороны НАТО усилились. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в аппарате СБ рассмотрели вопрос об угрозах подводной и портовой критической инфраструктуре РФ и меры по их нейтрализации.

«Было отмечено усиление источников военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в связи с наращиванием НАТО потенциала военно-морских сил блока для ведения боевых действий против объектов портовой инфраструктуры нашего государства», — сказал Молчанов.

По его словам, в НАТО считают боевые действия на морском дне новым видом противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

Молчанов уверен, что альянс в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы и железнодорожные переправы для доставки топлива.

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