Reuters узнал о тайных встречах России и США по Украине с ноября 2024-го

Reuters: Россия и США с ноября тайно проводили встречи по Украине в Швейцарии

Представители России и США проводили тайные встречи по Украине для неофициального обсуждения украинского конфликта, встречи проходили с ноября 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В последние месяцы, в том числе на прошлой неделе, американские и российские участники тайно встречались в Швейцарии для неофициального обсуждения войны на Украине», — говорится в сообщении издания.

Источники Reuters описали переговоры в Швейцарии как «побочный канал». Некоторые контакты имели место в переходный период после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 года, пишет агентство.

Подчеркивается, что нет ясности, были ли официальные лица РФ и США отправлены правительствами государств, поскольку они не являются государственными служащими. При этом они «имеют дипломатический и охранный опыт», сообщает Reuters.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее госсекретарь США оценил перспективы встречи Путина и Трампа.