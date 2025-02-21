В США заявили, что антироссийские санкции не обсуждались на встрече в Эр-Рияде

Госсекретарь Рубио: США и Россия не обсуждали в Эр-Рияде вопрос снятия санкций

Представители США и России не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос снятия антироссийских санкций, дискуссии пока не дошли до этой стадии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в социальной странице X.

По его словам, Евросоюз сам решает, когда и какие санкции вводить. Даже если Соединенные Штаты со своей стороны отменят все санкции, введенные в отношении России, европейцам придется отменить свои санкции, они тоже должны будут это сделать, отметил дипломат.

Рубио добавил, что еще предстоит провести консультации по этому вопросу.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.