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В Румынии раскрыли одно из требований России на переговорах в Эр-Рияде

Диаконеску: РФ на переговорах призвала США вывести войска из Восточной Европы
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Evelyn Hockstein/Reuters

Россия в ходе переговоров в Эр-Рияде призвала США вывести свои войска из Восточной Европы. Об этом заявил глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску в интервью телеканалу Antena 3.

«На данный момент Соединенные Штаты отказались [от идеи вывода своего контингента]», — сказал глава канцелярии.

Диаконеску добавил, что США проинформировали страны Европы по данному вопросу. При этом глава канцелярии президента Румынии отметил, что с пониманием относится к подобным требованиям России. По его словам, в настоящее время инфраструктура НАТО находится близко к границам страны.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Лавров рассказал о согласии России и США признавать национальные интересы стран.

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