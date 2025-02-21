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Процесс расширения Евросоюза замедлился

«Известия»: расширение ЕС замедлилось из-за отсутствия консенсуса
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Virginia Mayo/AP

Процесс расширения Евросоюза замедлился из-за разногласий внутри ЕС, например, это касается Северной Македонии, государства-соседи которой заблокировали стране вступление в объединение. Об этом в интервью «Известиям» рассказал премьер республики Христиан Мицкоски.

Он подчеркнул, что Северная Македония ожидает возможности вступления в ЕС уже 25 лет.

В публикации отмечается, что против этого высказываются представители Греции и Болгарии. Афины имеют территориальные претензии к Северной Македонии. София считает македонский язык диалектом болгарского, а саму республику — частью болгарской нации, подчеркивает издание.

Официальный представитель Еврокомиссии рассказал «Известиям», что ЕК с нетерпением ожидает начала переговоров с Северной Македонией по основному блоку вопросов после того, как будут выполнены условия Совета ЕС.

Вступить в Евросоюз в будущем также могут страны, получившие статус кандидата на вступление. Это Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Украина, Молдавия, Грузия и Турция.

По мнению доцента РГГУ Вадима Трухачева, больше всего шансов на скорейшее вступление в ЕС у Черногории, Северной Македонии и Молдавии. Он добавил, что в Брюсселе также заинтересованы в присоединении к объединению Норвегии, которая дважды отклоняла членство в союзе.

Ранее на Украине заявили, что Венгрия заблокировала процесс вступления Киева в ЕС

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