В Приднестровье обвинили Молдавию в нанесении ущерба региону

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Кишинев преднамеренно использовал энергетический кризис для нанесения максимального вреда Приднестровью. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, гуманитарно-энергетическая ситуация стала кульминацией многолетнего давления на непризнанную республику.

Игнатьев подчеркнул, что отказ Молдавии от совместного обращения к России с просьбой о продолжении транзита газа, а также развернутая Кишиневом информационная кампания против Приднестровья и РФ, свидетельствуют о целенаправленных действиях по дестабилизации ситуации в регионе.

При этом дипломат отметил успешное преодоление Приднестровьем очередного кризиса, укрепившее, по его словам, единство населения и продемонстрировавшее жизнеспособность государственных институтов региона. Он также указал на сохранение стратегических целей и идентичности Приднестровья.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавские власти и Евросоюз чинили препятствия на пути обеспечения Приднестровья электричеством при участии России.

Ранее в Приднестровье сообщили, что поставляемого газа недостаточно для промышленности.