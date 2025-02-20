Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о планах США запустить уголовные процессы против Зеленского

Политолог Корнилов: США хотят запустить уголовные процессы против Зеленского
close
Wolfgang Rattay/Reuters

В США начали собирать материалы о преступлениях, совершенных украинской властью, а также планируют запустить уголовные процессы против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Корнилов.

«Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи — это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», — отметил эксперт.

Он допустил, что последним шансом Зеленского может стать встреча со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. По его мнению, это может помочь ему выработать его извинительную линию поведения перед США. Однако и это поможет ненадолго, заключил Корнилов.

20 февраля журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что в США хотят избавиться от Владимира Зеленского. Как пишет издание, в теории Украина может продолжать боевые действия, отвергнув предложение о переговорах с РФ. Однако на практике такое развитие событий приведет к быстрому ухудшению положения Киева.

Ранее власти Украины предложили спецпредставителю США посетить линию фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами