В США начали собирать материалы о преступлениях, совершенных украинской властью, а также планируют запустить уголовные процессы против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Корнилов.

«Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи — это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», — отметил эксперт.

Он допустил, что последним шансом Зеленского может стать встреча со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. По его мнению, это может помочь ему выработать его извинительную линию поведения перед США. Однако и это поможет ненадолго, заключил Корнилов.

20 февраля журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что в США хотят избавиться от Владимира Зеленского. Как пишет издание, в теории Украина может продолжать боевые действия, отвергнув предложение о переговорах с РФ. Однако на практике такое развитие событий приведет к быстрому ухудшению положения Киева.

Ранее власти Украины предложили спецпредставителю США посетить линию фронта.