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В украинской разведке рассказали о режиме прекращения огня

Глава ГУР Буданов считает, что боевые действия на Украине закончатся в 2025 году
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Боевые действия на Украине остановятся в 2025 году. Об этом заявил глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), его слова приводит украинское издание «Страна».

«Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет», — отметил он.

По оценке Буданова, для такого развития событий есть «большинство составляющих».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы. О чем говорили на встрече и как ее результаты оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров прокомментировал трехступенчатый план по урегулированию на Украине.

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