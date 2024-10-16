Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подавляющее количество ИИ не пройдут законодательный барьер ЕС

Reuters: многие нейросети не соответствуют будущему законодательству ЕС

close
Shutterstock

Многие ведущие модели искусственного интеллекта не соответствуют ключевым требованиям будущего европейского законодательства в области кибербезопасности и недискриминационного вывода данных. Это показала новая система тестирования LatticeFlow LLM Checker, разработанная швейцарским стартапом LatticeFlow AI совместно с исследовательскими институтами. Об этом пишет Reuters.

Тестирование оценило модели от Alibaba, Anthropic, OpenAI, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Mistral по шкале от 0 до 1 по десяткам критериев, включая техническую надежность и безопасность. Средний балл большинства составил 0,75 и выше, однако в отдельных категориях результаты оказались низкими.

Так, GPT-3.5 Turbo от OpenAI получила лишь 0,46 за недискриминационный вывод данных. Модель Llama 2 компании Meta набрала 0,42 в тестировании на устойчивость к кибератакам. Самый высокий средний балл 0,89 у Claude 3 Opus от Anthropic.

«С большим фокусом на оптимизацию для соблюдения нормативов, поставщики моделей могут хорошо подготовиться к нормативным требованиям», — отметил CEO LatticeFlow Петар Цанков.

Несоблюдение Акта об ИИ ЕС грозит штрафами до €35 млн или 7% годового глобального оборота для компаний.

До этого стало известно, что в Евросоюзе проведут проверку появления в смартфонах Samsung нейросети от Google.

Ранее Евросоюз поддержал закон о регулировании ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами