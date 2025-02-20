Boeing планирует вернуться на российский рынок

SHOT: Boeing хочет вернуться на российский рынок в обмен на доступ к титану

Американская корпорация по производству авиационной техники Boeing планирует вернуться на рынок России. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, компания готова позволить авиакомпаниям России закупать самолеты и наладить поставки запчастей на отечественный рынок в обмен на российский титан.

Сначала Boeing намерен разрешить поставки в Россию своих старых самолетов, которые продают другие перевозчики. Затем будут сняты все ограничения, российские компании смогут оформлять заказы напрямую у производителя.

Поставки запчастей американская компания рассчитывает возобновить сразу после отмены антироссийских санкций. По данным SHOT, лизингодатели уже начали переговоры в кулуарах с компаниями РФ на предмет того, какие именно воздушные судна готовы приобрести перевозчики. В приоритете Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что возвращение на российский рынок принесет выгоду и самому Boeing: сейчас финансовые средства за те же запчасти получают компании, которые занимаются их поставкой в Россию параллельным импортом. После отмены санкций доход пойдет напрямую корпорации.

Ранее в Госдуме назвали компании, которые вернутся в Россию.