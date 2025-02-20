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Раскрыты планы ВСУ начать наступление на Брянскую область на фоне переговоров

SHOT: ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров США и РФ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Украинская армия готовится к масштабному наступлению на Брянскую область, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. В 50 км от границы с регионом фиксируется скопление техники и 5000 военных. Мирное население из Шостки и Глухова в Сумской области частично эвакуировано.

«Основная группировка украинских военнослужащих сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП», — говорится в сообщении.

Авторы подчеркивают, что российские военные контролируют все перемещения ВСУ.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в подполье сообщало, что Вооруженные силы Украины готовятся к штурму Кинбурнской косы, они стягивают туда беспилотные катера.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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