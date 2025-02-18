В Грузии высказались о европейском пути страны

Грузины в первую очередь грузины, а уже потом — европейцы. Об этом в интервью радиостанции Radio Courtoisie заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

«У нас много общего с европейцами — наш характер, идентичность, наши ценности, несмотря на географическое отдаление. Это те сходства, которые нас устремляют к Европе. Но, думаю, мы в первую очередь грузины, а уже потом — европейцы», — сказал он.

Несмотря на «вызовы», Грузия не свернула с пути и не отказалась от своих ценностей, подчеркнул Кавелашвили.

В феврале Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в Грузии отказались следовать указаниям ЕС.