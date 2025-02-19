Экономист: возвращение американских компаний в РФ изменит экономику обеих стран

События последних нескольких недель демонстрируют намерение США объединить усилия с Россией, что касается и бизнес-процессов. На этом фоне возможное возвращение таких западных брендов, как «Coca-Cola», приобретает особое значение, заявил экономист Евгений Гольдфайн Общественной Службе Новостей.

«Coca-Cola — это не просто западная компания, это американская компания. А американский бизнес с российскими ресурсами может стать определяющей силой на планете. <…> Этот процесс начался недавно — Россия с Америкой, и, возможно, против не только Китая, но и Европы», — убежден эксперт.

По его мнению, Вашингтон рассматривает этот процесс как слияние бизнесов, в ходе которого стороны ведут торг для получения наиболее выгодных условий. На этом фоне России выгоднее оставаться открытой к этим предложениям, особенно с учетом того, что США выказывают недовольство политикой Евросоюза, а конкуренция между ними может перерасти из потенциальной в реальную, заключил Гольдфайн.

Напомним, председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний, в том числе от Samsung и Hyundai. По его словам, в 2023 году работу в РФ возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.