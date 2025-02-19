Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист: возвращение американских компаний в РФ изменит экономику обеих стран

Экономист Гольдфайн: бизнесы РФ и США могут изменить экономику обеих стран
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

События последних нескольких недель демонстрируют намерение США объединить усилия с Россией, что касается и бизнес-процессов. На этом фоне возможное возвращение таких западных брендов, как «Coca-Cola», приобретает особое значение, заявил экономист Евгений Гольдфайн Общественной Службе Новостей.

«Coca-Cola — это не просто западная компания, это американская компания. А американский бизнес с российскими ресурсами может стать определяющей силой на планете. <…> Этот процесс начался недавно — Россия с Америкой, и, возможно, против не только Китая, но и Европы», — убежден эксперт.

По его мнению, Вашингтон рассматривает этот процесс как слияние бизнесов, в ходе которого стороны ведут торг для получения наиболее выгодных условий. На этом фоне России выгоднее оставаться открытой к этим предложениям, особенно с учетом того, что США выказывают недовольство политикой Евросоюза, а конкуренция между ними может перерасти из потенциальной в реальную, заключил Гольдфайн.

Напомним, председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний, в том числе от Samsung и Hyundai. По его словам, в 2023 году работу в РФ возобновили 20 компаний, в прошлом году – еще 240.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами