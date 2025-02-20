Трамп рассказал о «непонятной чертовщине», на которую правительство США тратило миллионы

Американское правительство тратило миллионы долларов на «непонятную чертовщину», включая $100 млн на презервативы для палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, передает РИА Новости.

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», — сказал Трамп.

По его словам, при предыдущей администрации также было направлено $520 млн на консультанта для создания инвестиционного центра в Африке. Еще $25 млн для «продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренного законом хозяйствования через развитие социально ответственного поведения в Колумбии».

Все пытаются понять, «что эта чертовщина значит», добавил президент.

В начале февраля Белый дом сообщал, что Агентство США по международному развитию (USAID) перекачивает огромные суммы денег на смехотворные — и, во многих случаях, злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов.

Ранее Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы.