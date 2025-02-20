Коста-Рика примет на своей территории 200 депортированных из США нелегальных мигрантов

Коста-Рика примет 200 депортированных из Соединенных Штатов граждан Индии, Узбекистана и Казахстана, заявил президент страны Родриго Чавес. Об этом сообщает газета Republica.

Чавес уточнил, что мигранты, среди которых 50 детей, будут от трех до шести недель находиться в центре временного содержания, после чего их отправят на родину. При этом иностранцам запретят покидать пределы учреждения. Все расходы на содержание депортированных мигрантов покроет правительство США.

Президент Коста-Рики отметил, что раньше в сфере миграции не было порядка, но сейчас Вашингтон, с которым власти страны тесно сотрудничают, взял все в свои руки. По словам Чавеса, США попросили республику принять 200 мигрантов, так как они не могут рассматривать дела стольких нелегалов.

11 февраля папа Римский Франциск раскритиковал миграционную политику президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.