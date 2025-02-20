Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коста-Рика примет на своей территории 200 депортированных из США нелегальных мигрантов

Президент Чавес: Коста-Рика примет 200 депортированных из США мигрантов
close
Jose Luis Gonzalez/Reuters

Коста-Рика примет 200 депортированных из Соединенных Штатов граждан Индии, Узбекистана и Казахстана, заявил президент страны Родриго Чавес. Об этом сообщает газета Republica.

Чавес уточнил, что мигранты, среди которых 50 детей, будут от трех до шести недель находиться в центре временного содержания, после чего их отправят на родину. При этом иностранцам запретят покидать пределы учреждения. Все расходы на содержание депортированных мигрантов покроет правительство США.

Президент Коста-Рики отметил, что раньше в сфере миграции не было порядка, но сейчас Вашингтон, с которым власти страны тесно сотрудничают, взял все в свои руки. По словам Чавеса, США попросили республику принять 200 мигрантов, так как они не могут рассматривать дела стольких нелегалов.

11 февраля папа Римский Франциск раскритиковал миграционную политику президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами