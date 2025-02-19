Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии назвал саммит по Украине во Франции встречей «друзей войны»

Фицо: неформальный саммит по Украине в Париже является встречей друзей войны
close
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Неформальный саммит по Украине в Париже является встречей «друзей войны». Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Париже проходит встреча «друзей войны», похожая была и в понедельник, из-за нее я говорил по телефону с председателем Европейского совета Антониу Коштой», — сказал он.

По словам главы кабмина, он заявил в этой беседе, что Словакии нечего делать на таких «боевых» встречах, так как в качестве представителя страны на заседаниях Евросовета он беспрестанно презентовал другой взгляд на конфликт и «на передний план выходили мир и немедленное прекращение взаимного уничтожения славян на Украине».

Он также назвал подобные неформальные встречи результатом «излишней нервозности» Европейского союза.

Неформальный саммит Евросоюза прошел в Париже 17 февраля. В нем участвовали лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании, руководство ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Мероприятие организовал французский президент Эммануэль Макрон, чтобы обсудить Украину и вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Украине нужен мир через силу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами