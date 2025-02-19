Неформальный саммит по Украине в Париже является встречей «друзей войны». Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Париже проходит встреча «друзей войны», похожая была и в понедельник, из-за нее я говорил по телефону с председателем Европейского совета Антониу Коштой», — сказал он.

По словам главы кабмина, он заявил в этой беседе, что Словакии нечего делать на таких «боевых» встречах, так как в качестве представителя страны на заседаниях Евросовета он беспрестанно презентовал другой взгляд на конфликт и «на передний план выходили мир и немедленное прекращение взаимного уничтожения славян на Украине».

Он также назвал подобные неформальные встречи результатом «излишней нервозности» Европейского союза.

Неформальный саммит Евросоюза прошел в Париже 17 февраля. В нем участвовали лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании, руководство ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Мероприятие организовал французский президент Эммануэль Макрон, чтобы обсудить Украину и вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Украине нужен мир через силу.