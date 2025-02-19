Соединенные Штаты ожидают визиты президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон, где будет обсуждаться разрешение конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что семь американских чиновников недавно посетили Европу, в частности Мюнхен, для обсуждения ситуации с европейскими союзниками. Уолтц добавил, что предстоящие встречи с Макроном и Стармером помогут в дальнейшей работе по урегулированию конфликта, а следующим шагом станет создание технических групп для более детального обсуждения вопросов.

19 февраля немецкий политолог Александр Рар заявил, что Макрон решил созвать вторую встречу по Украине, потому что он находится «в полной истерике» из-за переговоров России и США.

Накануне Reuters со ссылкой на источники в МИД Франции сообщал, что Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения осталась прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США. В этот раз, в отличие от первой встречи, также будут приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Ранее философ заявил, что Макрон и Шольц когда-нибудь предстанут перед трибуналом.