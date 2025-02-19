Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове в Петербурге

Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику. Об этом сообщает РИА Новости.

Памятник Собчаку был установлен в 2006 году в сквере на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Первого петербургского мэра не стало ровно 25 лет назад, 19 февраля 2000 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

Пять лет назад, 19 февраля 2020 года, в 20-летие со дня смерти бывшего мэра, Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба, а также своим учителем и другом.

Летом 2022 года Ксения Собчак в разговоре с kp.ru заявила, что отец научил ее не бояться критики и быть не такой, как все. Журналистка также вспомнила, что родитель часто читал ей книги на ночь, но в процессе иногда засыпал первым.

Ранее телеведущая Собчак опубликовала редкое фото со своим отцом.