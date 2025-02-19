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«Неделикатно спрашивать»: Нарусова не стала рассказывать, о чем говорила с Путиным

Сенатор Нарусова отказалась раскрыть детали разговора с Путиным
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Александр Казаков/РИА Новости

Сенатор и вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова отказалась рассказать «Газете.Ru», о чем она разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии возложения цветов к памятнику Собчаку.

«Нет, ну а почему я буду вам говорить, о чем я говорила? Это как-то неделикатно даже спрашивать. Все», — сказала она.

19 февраля, в 25-ю годовщину смерти Анатолия Собчака, президент РФ Владимир Путин, журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном и ее мать, сенатор Людмила Нарусова возложили цветы к его памятнику в Санкт-Петербурге. На ТАСС видно, как Нарусова идет рядом с Путиным и что-то с ним обсуждает.

Первого петербургского мэра не стало ровно 25 лет назад, 19 февраля 2000 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Памятник Собчаку был установлен в 2006 году в сквере на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами России — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

Пять лет назад, 19 февраля 2020 года, в 20-летие со дня смерти бывшего мэра, Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба, а также своим учителем и другом.

Ранее телеведущая Собчак рассказала, чему ее научил отец.

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